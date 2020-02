Zaatakowano dwóch policjantów, trwa obława

Do ataku na policjantów doszło w miejscowości Klępsk (woj. lubuskie), kiedy funkcjonariusze chcieli wylegitymować dwóch mężczyzn. Mężczyźni nie zastosowali się do poleceń policjantów i wsiedli do samochodu próbując uciekać. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać samochód, ale im się nie udało.

– Kierowca wrzucił jednak bieg wsteczny. Wtedy jeden z funkcjonariuszy został potrącony, a drugi po uderzeniu drzwiami upadł i został przejechany przez przednie koło samochodu – relacjonuje w rozmowie z serwisem newslubuski.pl podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik zielonogórskiej policji.

Funkcjonariusze trafili do szpitala, trwa policyjna obława na uciekających mężczyzn.

