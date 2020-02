"Czas się pożegnać!". Uwielbiany przez widzów serial TVP po 10 latach znika z anteny

Ostatni - 16 już - sezon uwielbianego przez widzów serialu będzie emitowany od 1 marca.

Smutne wieści o zakończeniu produkcji serialu przekazała za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych serialowa Natalia Boska, czyli Małgorzata Kożuchowska. "Kochani! Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są to nie są one przypadkowe" – zaczyna swój wpis na Instagramie aktorka. "TVP poinformowała aktorów i ekipe o zakończeniu projektu pt. 'Rodzinka.pl'. Czas więc się pożegnać!" – poinformowała.

Kożuchowska przyznała, iż dzięki temu, że widzowie pokochali rodzinkę Boskich przeżyła na planie serialu piękne lata swojego aktorskiego życia, poznała wspaniałych ludzi, doświadczyła wielu wzruszeń, ale także zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w jej pamięci.

"Polubiliście nas, identyfikowaliście się z odgrywanymi przez nas postaciami i sytuacjami. Chciałabym Wam podziękować za to że z nami byliście i chcieliście nas oglądać! Za pozytywne słowa, za wszystkie miłe i ciepłe reakcje, z którymi spotykaliśmy się przez cały ten okres, w kraju i za granicą. Wszyscy odczuwaliśmy bijącą od Was serdeczność i pozytywne emocje! To nas napędzało i motywowało do kolejnych sezonów. @rodzinkapl_official tę znaną z ekranu, tworzyła rodzinka z planu zdjęciowego. Znaliśmy się prywatnie, chodziliśmy do siebie na śluby, chrzciny, pogrzeby, bo wspieraliśmy się również w trudnych chwilach. Tworzyliśmy super team co mam nadzieję, było to widać na ekranach telewizorów. Wierzę, że jeszcze długo pozostaniemy w Waszej pamięci, że Rodzinka.pl będzie żyła swoim własnym życiem" – napisała aktorka. "Czas na nowe projekty, już nie tylko na ekranach telewizorów i kin!" – zakończyła.

Serial Rodzinka.pl emitowany był na antenie telewizyjnej Dwójki przez blisko 10 lat. Produkcja pierwszej serii ruszyła 16 listopada 2010 roku.