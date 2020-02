Budka: PiS się panicznie boi, jakie kwity Banaś pozbierał

Seria przeszukań u prezesa NIK i jego bliskich – w mieszkaniach prywatnych, firmach i pomieszczeniach służbowych w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli – zaczęła się w środę i była kontynuowana w czwartek. Wtedy agenci CBA weszli do domu w podwarszawskim Pruszkowie, wynajmowanym przez syna Banasia. Prezes NIK w sprawie działań CBA chce spotkać się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Rozmowa ma odbyć się w piątek.

Zdaniem szefa PO sprawa Banasia ma z jednej strony przykryć aferę wokół Joanny Lichockiej i odciągnąć uwagę opinii publicznej, że rządzący wbrew namowom opozycji nie przekazali 2 mld zł na onkologię. Z drugiej strony, PiS - zdaniem Budki - obawia się "kwitów" Banasia.

– PiS próbuje udawać, że ma jakiś plan wobec Banasia. Nie ma planu. PiS się panicznie boi jakie kwity Marian Banaś pozbierał na ich ludzi, będąc jeszcze szefem administracji skarbowej. Bo to jest istota. Czego oni szukają? Dokumentów w sprawie oświadczenia majątkowego? To jest kompromitacja. Oni szukają, jestem przekonany, kwitów jakie Banaś może mieć na swoich promotorów, swoich do niedawna kolegów z PiS – przekonywał Budka.

Lider PO zaproponował ponadto, żeby PiS przedłożył projekt ustawy, którą można zmienić ustawę o NIK-u. – To droga bez zmiany Konstytucji, w której osobie, której stawiane są zarzuty, można odebrać stanowisko. Jest to dopuszczalne. Nagle PiS próbuje udawać wielkich konstytucjonalistów, podczas gdy przez blisko 5 lat niszczono poszczególne instytucje – mówił gość TVN24.