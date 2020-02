"Wschód Europy traci sojusznika, ale zdobywa większe wpływy". Francuski dziennik o sytuacji po brexicie

Wraz z końcem stycznia Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską. Brytyjscy przedstawiciele nie zasiadają już w Parlamencie Europejskim i rozpoczął się tzw. proces przejściowy, który zdecyduje o przyszłych relacjach na linii Londyn – Buksela. Jak będzie wyglądała Wspólnota bez Zjednoczonego Królestwa? Co się zmieni? Artykuł na ten temat pojawił się na łamach francuskiego dziennika „le Monde”. Jego autorka, specjalizująca się w sprawach Europy Isabelle Mandraud zwraca uwagę, że w krajach, "które najpóźniej weszły do UE rozwód ze Zjednoczonym Królestwem odczuto bardziej niż w innych państwach Unii, jako stratę strategicznego partnera będącego zwolennikiem atlantyzmu, przychylnego rozszerzeniu i podobnie jak połowa z nich, nie należącego do strefy euro". Tymczasem, jak podkreśla - wyjście Wielkiej Brytanii z UE wzmacnia ich wagę.

Isabelle Mandraud pisze o unijnym szczycie, podczas którego szefowie państw i rządów negocjują budżet na lata 2021-2027 i wskazuje, że "byłe kraje bloku wschodniego", "jak jeden mąż" walczyć będą o utrzymanie pomocy dla najbiedniejszych regionów UE na poziomie lat 2014-2020. Autorka artykułu przywołuje tu słowa polskiego premiera opublikowane na łamach niemieckiego dziennika "Die Welt": "To nie Północ dotuje Wschód i Południe, tylko na tym zarabia, a mówiąc precyzyjnie, zarabiają na tym wszyscy".

Dziennikarka przypomina także odmowę przyjęcia masowej imigracji i rezygnację Komisji Europejskiej z narzucania kwot ich przyjmowania i przedstawia ten fakt jako sukces państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jej zdaniem, o wzroście znaczenia tych państw świadczy również powierzenie dyrekcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego Bułgarce Kristalinie Georgiewej. Kolejnym na to dowodem jest - w jej ocenie - wyznaczenie Rumunki Laury Kövesi na przyszłe stanowisko europejskiej prokurator generalnej. Mandraud przypomina rónież, że najważniejsza grupa PE - Europejska Partia Ludowa - wybrała na swojego lidera Polaka, Donalda Tuska.

"Myśleliśmy, że Europa jest naszą przyszłością, a teraz wiemy, że to my jesteśmy przyszłością Europy" – te znamienne słowa z niedzielnego wystąpienia Viktora Orbana przytoczyła w swoim atykule dzienniakarka "la Monde".