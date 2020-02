Jak uczcić bolesne rocznice

W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej chcę się udać do Smoleńska i do Katynia, aby oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu oraz ofiarom katastrofy. Oba te wydarzenia na zawsze zmieniły historię Polski – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wygląda więc na to, że decyzja o wyjeździe do Rosji już zapadła. Z informacji „Do Rzeczy” wynika, że strona polska wysłała do Rosjan noty dyplomatyczne w sprawie przyjazdu polskiej delegacji. Na jej czele ma stanąć premier Mateusz Morawiecki, ale w tej sprawie trwają jeszcze rozmowy z pałacem prezydenckim. Gdyby prezydent Andrzej Duda uznał, że także chce jechać w tym dniu do Katynia i Smoleńska, to wówczas na czele polskiej delegacji stanąłby on, a nie premier.