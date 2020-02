Poseł PO o atutach Tuska. "Był premierem rządu wielkiego sukcesu Polski"

18 lutego Borys Budka rozmawiał z internautami w ramach czatu na żywo na platformie Facebook. Szef Platformy Obywatelskiej był pytany, czy partia zamierza poprosić o wsparcie w kampanii wyborczej byłego premiera i b. szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Budka odpowiedział, że rozmawiał już z Tuskiem. – Dzisiaj z nim rozmawiałem, zadzwonił, mogę to zdradzić, właśnie o tym, jak wspierać w kampanii wyborczej. Na pewno będzie wykorzystany – przekonywał lider PO. – Ja jestem szefem Tuska, ale z drugiej strony Tusk jest moim szefem jako szef EPP (Europejskiej Partii Ludowej - przyp. red) – wskazał dalej Budka. Okazuje się, że Donald Tusk dotrzymał słowa. Dziś na Twitterze opublikował zdjęcie z Małgorzatą Kidawą- Błońską, które podpisał: "Właśnie zameldowałem Pani Marszałek pełną gotowość bojową!".





O to, czy kandydatka PO radzi sobie tak źle, że trzeba było wezwać na pomoc Tuska zapytany został poseł tej partii Paweł Zalewski. – Donald Tusk wielokrotnie mówił, że będzie Małgorzatę Kidawę-Błońską wspierać, deklarował poparcie dla jej kandydatury. Natomiast to, czy miałby się osobiście zaangażować w kampanię wyborczą, w jakim charakterze i w jakim zakresie, jest pytaniem nie do mnie, ale do sztabu wyborczego, który zajmuje się prowadzeniem kampanii – odparł.

Dopytywany co miałoby być atutem Tuska w kampanii, polityk odparł, iż nie jemu oceniać, czy powinien angażować się w kampanię wyborczą, jednak "jego atuty są powszechnie znane". Jakie to atuty? – Donald Tusk był premierem rządu wielkiego sukcesu Polski, wielkiego rozwoju naszego kraju. W sytuacji, gdy cała Europa była pogrążona w kryzysie, jedyną zieloną wyspą była Polska. To był rząd, który potrafił wynegocjować dla Polski rekordowy budżet w Unii Europejskiej. Widać to szczególnie dzisiaj, gdy PiS tak obniżył rangę Polski, że propozycja przedstawiona dla naszego kraju przez Komisję Europejską, Radę Europejską i fińską prezydencję, jest niższa o 100 miliardów niż wynegocjował Donald Tusk. To coś niebywałego. To wielkie pieniądze, których Polsce zabraknie – przekonywał Zalewski.