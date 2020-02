Poseł KO zawiadamia prokuraturę ws. Michała Wójcika

"Złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Sekretarza Stanu w Min.Sprawiedliwości - Michała Wójcika" – czytamy na Facebooku posła.

"Na plenarnym posiedzeniu Sejmu znów mówił o sędzi, która ukradła spodnie. Staję w obronie sędzi z Łodzi, jako poseł z tego okręgu. Jestem przeciwnikiem manipulacji, jakiej dokonuje się, by osiągnąć doraźny cel partyjny. W drodze dostępu do informacji publicznej, otrzymałem z Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Apelacyjnego w Lublinie stosowne dokumenty. Sędzia, o której mówi się w Ministerstwie Sprawiedliwości, że ukradła spodnie - w 2005 roku przeniesiona została w stan spoczynku" – tłumaczy polityk. "W 2016 roku w czasie popełnienia zarzucanego jej czynu –kradzieży spodni – nie rozpoznawała jego znaczenia. Przypisywany jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego" – dodaje i oskarża Michała Wójcika o to, że "zataił przed opinią publiczną wszystkie okoliczności zdarzenia, celowo je pominął".

"Według mnie naruszył prawo w celach propagandowych, by wywołać w społeczeństwie poczucie bezkarności sędziów. Niedopuszczalne jest, by funkcjonariusz publiczny przekraczał swoje uprawnienia, celowo manipulując faktami" – ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej.