Mosbacher: Sprawa praworządności w Polsce jest silnie upolityczniona

Georgette Mosbacher podkreśla, że Polska jest dobrze postrzegana w Stanach Zjednoczonych i tam nikt, poza nielicznymi artykułami w prasie, nie mówi, że w naszym kraju nie ma demokracji. Zaznacza, że Polska jest dziś najszybciej rozwijającym się krajem Unii Europejskiej, a to może nie podobać się krajom Zachodu.

– Mam wrażenie, że Zachód nie pogodził się jeszcze z faktem, że Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej od dawna nie są już peryferiami Europy, którymi uczynił je komunizm – stwierdziła ambasador USA w Polsce w rozmowie z "Super Expressem".

– Polska jest dziś najszybciej rozwijającym się krajem Unii Europejskiej, jesteście znakomicie wykształconym społeczeństwem i doskonale radzicie sobie w konkurencji z resztą Europy. Na Zachodzie niekoniecznie czują się z tym komfortowo. Polska jest dziś dużym graczem na arenie międzynarodowej. Wiem to od pierwszej chwili, kiedy przyjechałam do Warszawy. Stany Zjednoczone to wiedzą, ale wydaje mi się, że w stolicach zachodniej Europy jeszcze tego nie rozumieją – dodała.