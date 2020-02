Będzie weto prezydenta? Chodzi rekompensatę dla mediów publicznych

W połowie lutego posłowie przyjęli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Sejm odrzucił w tej kwestii weto Senatu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Jak przyznaje jednak Krzysztof Łapiński, głowa państwa może zawetować ustawę. – Jeszcze kilkanaście dni temu uważałem, kiedy ta ustawa [o rekompensacie dla mediów publicznych] wchodziła pod obrady Sejmu, że raczej prezydent podpisze tę ustawę, bo media publiczne pewnie potrzebują pieniędzy. Bez tych pieniędzy ciężko będzie im przetrwać, natomiast dzisiaj patrząc jak duże mogą być koszta podpisania takiej ustawy, nie tyle skłaniam się, co zastanawiam się, czy jednak rozwiązanie nie będzie inne i coraz bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest, ale to tylko moja dywagacja, robocza hipoteza, nawet zawetowanie ustawy po oszacowaniu możliwych nawet strat wyborczych, że skoro ta ustawa budzi takie kontrowersje, została sklejona umiejętnie przez opozycję z pieniędzmi na onkologię… – mówił polityk w dzisiejszej audycji radia Plus.

Komentując zachowanie opozycji, która twierdzi, że PiS woli "przeznaczyć pieniądze na propagandę" niż pomóc chorym, Łapiński stwierdził, że "nieważne jakie są fakty, ważne jaka jest ich prezentacja czy interpretacja zewnętrzna". – Tak się stało, że ta ustawa została sklejona i dzisiaj podpisanie tej ustawy może oznaczać pewne koszta wyborcze dla prezydenta. W związku z tym skłaniam się ku takiej hipotezie czy takiemu przewidywaniu, że może się pojawić w tym wypadku weto. Wytłumaczenie można znaleźć, co do wielkości np. tej rekompensaty czy jakieś inne, natomiast jeśli nawet pojawi się weto, to one będzie musiało być w jakiś sposób uzgodnione z zapleczem rządowym, partyjno-rządowym. To nie będzie weto, które wywoła jakiś niepokój po drugiej strony czy jakieś niesnaski, bo na tym etapie nie można sobie na to pozwolić – mówił gość Radia Plus.