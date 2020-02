Mocny apel Karczewskiego do Kidawy Błońskiej. Chodzi o Grodzkiego

Stanisław Karczewski wziął udział w briefingu prasowym, podczas którego poinformował, że Andrzej Duda podpisał ustawę o przyznaniu 13. emerytury. Jak zapowiedział, rząd pracuje już nad projektem ustawy o 14. emeryturze. Karczewski ma jednak pretensje do polityków KO.

– Chcę z państwem podzielić się swoimi obserwacjami z procesu legislacyjnego, który dotyczył 13. emerytury. Otóż senatorowie Platformy, większości senackiej, wprowadzili takie poprawki, które de facto uniemożliwiały wypłacenie 13. emerytur – wskazał senator PiS. Jak dodał, większość sejmowa, czyli Zjednoczona Prawica, zdołała odrzucić te poprawki i 13. emerytura została przyznana.

Podczas briefingu poświęconemu 13. i 14. emeryturze, Karczewski zwrócił się z mocnym apelem do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, by wpłynęła na działania marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i większości senackiej.

– Apeluję do marszałek Kidawy-Błońskiej, aby zwróciła się do marszałka Grodzkiego i do większości senackiej, aby ta sytuacja nie została powtórzona podczas procedowania 14. emerytury dla prawie 10 mln Polaków. Polacy na to czekają, czekają na 14. emeryturę. Bardzo proszę, ponawiam jeszcze raz apel do pani marszałek o to, aby zwróciła się do marszałka Grodzkiego i większości senackiej z prośbą, aby nie blokowano tej ważnej, oczekiwanej przez Polaków ustawy, choć pani marszałek znana jest z niechęci do programów społecznych – wskazał stanowczo Karczewski.