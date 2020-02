Pinior usłyszał wyrok za korupcję. Ostry komentarz Ziobry

Minister zdrowia reaguje na wpis Kidawy-Błońskiej. "Zadzwoniłem do pani marszałek"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do polityków, aby nie wykorzystywali sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem do gier partyjnych. "Choroba nie ma barw partyjnych" - podkreślał. To reakcja na wpis, jaki w mediach...