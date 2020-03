Jutro spotkanie prezydenta, premiera i ministrów ws. koronawirusa

Spotkanie prezydenta, premiera i ministrów odbędzie się o godzinie 9. Ok. 9.30 zaplanowano specjalną konferencję prasową z udziałem Andrzeja Dudy.

Rozmowy mają związek z epidemią koronawirusa, który pojawia się w kolejnych krajach i zbliża się do Polski. W niedzielę media poinformowały o pierwszych trzech zdiagnozowanych przypadkach wirusa w Czechach. Najgorsza sytuacja jest m. in. we Włoszech, gdzie odnotowano przynajmniej kilka ognisk epidemii. Wszystkie trzy osoby w Czechach, u których wykryto koronawirusa, wróciły właśnie z tego kraju.

Czytaj także:

"Ja z siebie Adriana zrobić nie pozwolę". Mocna riposta ministraCzytaj także:

Koronawirus u naszego sąsiada. Pierwsze trzy zakażenia w Czechach