Sobolewski: Kluczem do zwycięstwa Andrzeja Dudy są rozmowy z Polakami

Poseł PiS odniósł się w rozmowie do sobotnich konwencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Opozycja czerpie garściami z najlepszych, czyli nas. To widać było w sobotę. Zapadł mi w pamięć obraz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z kolorowymi skrzydłami. Kojarzył mi się z Ikarem, a wszyscy wiemy, jak skończył. Z kolei z konwencji PSL-u zapamiętałem tygryska z Kubusia Puchatka. Forma konwencji robiłaby wrażenie na kimś, kto nie widział lepszych konwencji, a ja je widziałem – ocenił.

Sobolewski zwrócił też uwagę, że mamy napiętą sytuację na południu Europy. – Wraca temat uchodźców, którzy dostali zielone światło od prezydenta Erdogana, by przemierzać Turcję do granic Unii Europy. Są sygnały, że fala migrantów idzie też morzem. Za chwilę ta sytuacja dotknie też Włochy. To może być za chwilę jeden z ważnych tematów. Zmieniło się podejście przywódców Unii Europejskiej, w tym prezydenta Francji. Czy UE przygotowała się lepiej? Chyba nie do końca. W tej chwili fala jest zatrzymywana, ale ile wytrzyma ta granica? Frontex zastanawia się, ilu wysłać oficerów na granicę turecko-grecką. To bardzo mocno spóźniona reakcja. Nie podjęto działań, które by zapobiegły tej fali, a ona może być bardzo duża – mówił.

– Minister spraw zagranicznych rozmawiał z szefem MSZ Grecji, a UE zwołała zebranie ministrów spraw zagranicznych w tej sprawie. Nasze zdanie jest takie samo. Podtrzymujemy też to, że jesteśmy gotowi pomagać na miejscu, a jeśli będzie potrzeba, to nie widzę przeciwwskazań, by wesprzeć naszych kolegów dodatkowymi siłami Straży Granicznej czy innych służb, by pomóc strzec granic – dodał.