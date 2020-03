"Ale zrobiliśmy jeden błąd...". Kidawa-Błońska o głośnej reformie PO-PSL

Zapytana o to, jaki powinien być wiek emerytalny, gdyby to zależało od niej, Kidawa-Błońska stwierdziła, że taki, jaki jest w tej chwili.

– Polacy nie zaakceptowali naszego rozwiązania, które przyjęliśmy wiele lat temu. To była mądra i dobra decyzja, ale zrobiliśmy jeden błąd. Nie wytłumaczyliśmy Polakom, nie daliśmy im dowolności – stwierdziła polityk w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24. Jej zdaniem rząd powinien stworzyć takie mechanizmy, żeby "ludzie chcieli dłużej pracować”.

Polityk podkreśliła jednocześnie, że nie zmieniła zdania co do samej reformy. – Uważam że żyjemy coraz dłużej, powinniśmy dłużej pracować, bo praca nie jest karą – mówiła polityk.

– Nie wierzę, że w najbliższych latach jakiekolwiek ugrupowanie polityczne odważy się przyjść z taką propozycją podwyższenia wieku emerytalnego. Polacy powiedzieli „nie”, natomiast rząd, politycy powinni ludzi zachęcać do dłużej pracy i tłumaczyć to – tłumaczy.

Zmienny wiek emerytalny

Przypomnijmy, że w 2012 roku rząd PO-PSL zrównał wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn podnosząc go do 67 lat. Miał on jednak być podnoszony stopniowo - w przypadku mężczyzn do 2020 roku, a w przypadku kobiet do 2040.

Następnie w 2016 roku Sejm przyjął projekt prezydenta Andrzeja Dudy, który przewidywał obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawę poparło 262 posłów, przeciwko było 149, a wstrzymało się 19.

– Chcę to powiedzieć Polkom i Polakom: dotrzymaliśmy słowa. Dotrzymał słowa prezydent Duda, PiS i dotrzymał słowa rząd. Przywracamy sprawiedliwość społeczną polskim obywatelom, ale też dotrzymaliśmy słowa, które daliśmy w kampanii, mówiąc o tym, że będziemy wspierać polskie rodziny– mówiła w Sejmie ówczesna premier Szydło.