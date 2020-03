Wybory: Jacek Rostowski uderza w dziennikarzy "GW" i TVN

Rostkowski napisał na Twitterze, że "jak Duda wygra to za 4 lata nie będzie ani wolnych sądów ANI WOLNYCH MEDIÓW". Skrytykował przy tym dziennikarkę "Gazety Wyborczej" Dominikę Wielowieyską i Konrada Piaseckiego z TVN.

"Ze swoim dorobkiem podczas tej kampanii na pewno znajdą dla siebie miejsce w «odzyskanych mediach prywatnych»" – stwierdził były minister finansów w rządzie Donalda Tuska.

Na wpis Rostowskiego odpowiedziała Wielowieyska, argumentując, że w demokratycznym państwie dziennikarze "mają swoje zadania do wykonania" i nie pracują dla sztabów wyborczych, jak chcieliby niektórzy politycy.

"W demokratycznym państwie dziennikarze mają swoje zadania do wykonania i - wbrew temu, co wydaje się niektórym politykom - nie jest to praca dla sztabów wyborczych. Atakowanie mediów za to, że komentują czy wskazują błędy polityków, to droga donikąd" – oceniła dziennikarka "GW".

Rostowski nie dawał za wygraną, przekonując, że Wielowieyska powinna zastanowić się nad skutkami swoich słów. "To apel o opamiętanie" – napisał były minister.