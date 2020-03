Będzie zakaz zgromadzeń w związku z koronawirusem? Prezydent odpowiada

Podczas spotkania z dziennikarzami w Końskich (woj. świętokrzyskie) prezydent Andrzej Duda odniósł się do pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. Ocenił, że cała sytuacja przebiegła "wzorcowo". – Pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny natychmiast poinformował o tym sanepid, przysłano specjalną karetkę ze specjalnie przygotowaną obsługą, która pana zawiozła do szpitala na oddział zakaźny, wszystko było pod kontrolą – mówił. – W tej chwili poddane są kwarantannie osoby, z którymi się kontaktował – dodał.

Prezydent podkreślił, że koronawirus może mieć wpływ na wszystko. – Może być taka sytuacja, nie chcielibyśmy tego oczywiście, ale jeżeli się okaże, że będzie się rozprzestrzeniał wirus, to być może będzie konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, a wtedy oczywiście zgromadzenia kampanijne też nie będą mogły się odbywać – mówił. Andrzej Duda przyznał, że kolejne kroki są dziś trudne do przewidzenia. Zapewnił jednak, że władze będą działały odpowiedzialnie, tak żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć zdrowie Polaków.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

Przypomnijmy, że podczas porannej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Zarażony pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze.

Według informacji "Gazety Lubuskiej", pacjent u którego wykryto koronawirusa, przebywał w Niemczech na karnawale w Nadrenii Północnej Westfalii. Do kraju wrócił autokarem rejsowym. Do szpitala w Zielonej Górze został przetransportowany specjalną karetką z Cybinki. Wiadomo, że miał takie dolegliwości, jak kaszel i wysoka gorączka, przekraczającą 38 stopni. Grupa osób objętych kwarantanną, które miały z nim kontakt, nie jest duża.