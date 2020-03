Komiczne pytanie reportera na konferencji ws. koronawirusa. "Czy to też jest niehigieniczne?"

Pierwszy przypadek koronawirusa zdiagnozowano w Zielonej Górze. Chodzi o mężczyznę, który wrócił autokarem z Niemiec. W Zielonej Górze odbyła się w związku z tym konferencja prasowa z udziałem: marszałek województwa lubuskiego Elżbietą Polak, prezesa zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Markiem Działoszyńskim i kierownika oddziału zakaźnego w tym szpitalu Jackiem Smykałą.

Podczas konferencji jeden z reporterów najwyraźniej nie przejął się wiadomością o pierwszym zakażonym i z uśmiechem na ustach zadał Smykale zaskakujące pytanie.

– A co by pan powiedział młodym ludziom, którzy np. lubią palić jointy w kółku i podczas palenia wymieniają się śliną? Czy to jest niehigienicznie? – zapytał dziennikarz.

Niektórzy z obecnych na sali zaczęli się śmiać. – Bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne – odpowiedział kierownik oddziału zakaźnego w Zielonej Górze.