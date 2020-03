"Mówiono, że nie ogarniacie internetu". Schetyna u Kuźniara

Schetyna przekonywał, że w ciągu ostatnich czterech lat partia zainwestowała w wiedzę oraz jej dostępność i powszechność. – Jesteśmy dużą partią. To widać było teraz, gdy jesteśmy w stanie powiedzieć o naszych spotkaniach i zrobić to na bardzo dużą skalę – mówił polityk.

W dalszej części programu Schetyna kontynuował wątek spotkań z wyborcami. Jego zdaniem kandydatka PO na prezydenta Polski Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo dobrze wypada w tego typu sytuacjach.

– Uważam, że to bardzo dużo nam da teraz i w kolejnych kampaniach – podkreślał.

"Niech się PiS nie przyzwyczaja"

Kuźniar przytoczył słowa Janusz Cieszyński, wiceministra zdrowia, który wyraził się pozytywnie o fakcie, że politycy opozycji poparli ustawę PiS mającą przeciwdziałać koronawirusowi. Schetyna jednak chłodno wyraził się o całej sprawie.

– Są rzeczy oczywiste i trzeba potrafić podejmować takie decyzje, ale to nie może być norma, że robimy coś na skróty,bo sprawa wymaga błyskawicznej reakcji. Niech się PiS nie przyzwyczaja, że wszystkie ustawy i procedowanie będzie tak wyglądać. To nie jest norma, to są rzeczy ekstraordynaryjne – ocenił.