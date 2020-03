Ekipa stacji TV zatrzymała pijanego kierowcę

Dziennikarz wraz z operatoerem postanowili jechać za kierowcą skutera. Mężczyzna na skuterze po chwili zaczął jechać po drodze "wężykiem" i zbliżać się do środka jezdni.

– Gdy go wyprzedzaliśmy mało co nie wpadł pod koła samochodu. Wtedy zajechaliśmy mu drogę, kazaliśmy zejść ze skutera i oddać kluczyki. Pan zaczął przepraszać, ale ewidentnie nie wiedział co się dzieje – bełkotał i miał problem z utrzymaniem równowagi – przekazał reporter Polsat News.

Ekipa TV zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze przebadali kierowcę pod kątem trzeźwości – miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. – Mężczyzna zostanie przesłuchany, kiedy wytrzeźwieje. W najbliższym czasie policja podejmie wobec niego dalsze kroki –poinformował reporter.