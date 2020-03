"Ludzie głosowali na prezydenta i chcę, żeby czuli, że ten prezydent z nimi jest"

W czwartek prezydent odwiedził Chełmno. Andrzej Duda konsekwentnie objeżdża Polskę. – Te spotkania są bardzo miłe, bo można spotkać się z przyjaznymi gestami. Oczywiście, są też niezadowoleni, ale wiadomo – mamy demokrację, więc niezadowoleni też przychodzą – powiedział pytany na antenie TV Trwam o znaczenie tych spotkań.

– Staram się reprezentować interesy ludzi, staram się zaradzić ich troskom – wskazał prezydent. Andrzej Duda powiedział, że nie wyobraża sobie, aby jako prezydent nie spotykał się z ludźmi. W tym kontekście polityk zaznaczył, że nie ma obawy związanych z koronawirusem. – Nie ma w tej chwili takiego zagrożenia, abyśmy musieli ograniczyć czy zakazać zgromadzeń publicznych – zaznaczył prezydent.

I zaapelował: – Wszystkich proszę o to, aby w szczególny sposób teraz o tę higienę dbali. Kiedy przyjdą do domu, to zanim zaczną się ściskać z domownikami, zanim się będą witali, to proszę pójść do łazienki, umyć ręce. Dobrze oceniam działania służb, zwłaszcza w kontekście tego jedynego do tej pory przypadku stwierdzenia koronawirusa.

– Bardzo się cieszę, że ludzie słuchają i że postępują odpowiedzialnie. Chodzi o to, żeby nie było paniki, tylko odpowiedzialnie się zachowywać, realizować procedury – mówił prezydent w programie "Rozmowy Niedokończone". I dodał: – Są zapasy, jest przygotowana infrastruktura, były odpowiednie szkolenia w służbach i wszystkie służby są gotowe do tego, aby w każdej chwili działać.