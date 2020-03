Kamiński: Logika podpowiada mi, że będzie weto

– Logika kampanijna podpowiadałaby mi, że pan prezydent jednak tę ustawę zawetuje. Nie wyobrażam sobie, by coś innego niż wybory prezydenckie, które są za pasem, mogły skłonić prezydenta, by stanął po stronie obywateli przeciwko możnym tego świata – tłumaczy wicemarszałek Senatu w Radiu Plus.

Michał Kamiński był również pytany o doniesienia Super Expressu, który pisał, że PiS może zmienić kandydata na prezydenta.

– Sądzę, że to raczej straszak na prezydenta. Takimi przeciekami dają do zrozumienia, jak nie szanują swojego własnego prezydenta, i jak go uważają za osobę infantylną, która może się wystraszyć tak nieracjonalnym argumentem, że teraz nagle wycofają poparcie – ocenił Kamiński.

Senat przyjmie ustawę o koronawirusie

Gość Radia Plus pytany był także o prace Senatu dotyczące specustawy ws. koronawirusa.

– Jeżeli nawet będą wniesione poprawki Senat ich nie uzna. Jest takie ustalenie. Poważnie rozważamy możliwość szybkiego zgłoszenia nowelizacji tej ustawy, by zlikwidować wątpliwości, które wokół niej są. Te wątpliwości nie są jednak tak duże by uniemożliwić, czy opóźnić jej wprowadzenia. Jest niezbędna bo koronawirus jest w Polsce, o czym już wiemy – tłumaczył.

