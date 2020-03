Poseł Konfederacji: Kolej to wynalazek XIX wieku, tory stoją dziś puste

– Kolej to wynalazek XIX-wieczny. Tory przez większość czasu stoją niewykorzystane – uważa poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Sośnierz był jednym z posłów, którzy brali udział w czwartkowym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego, podczas której dyskutowano nad wytyczaniem linii kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie pod Warszawą. Posłowie PiS, PO i innych formacji i omawiali proponowaną przez ekspertów mapę połączeń. Do dyskusji włączył się także przedstawiciel Konfederacji, Dobromir Sośnierz.

– Czy my w ogóle w XXI w. potrzebujemy osobnej infrastruktury dla pojazdów szynowych? To jest wynalazek z XIX w. Zanim wynaleziono asfalt, samochody i tak dalej, no to budowano koleje. Ale między jednym pociągiem a drugim szyny stoją puste. No to nie jest dobrze wykorzystana infrastruktura. Utrzymujemy dwie osobne infrastruktury, właściwie trzy: drogi, kolej i transport powietrzny. Ta infrastruktura kolejowa przez większość czasu stoi niewykorzystana, bo między pociągami nic tam w stanie nie jest pojeździć – mówił Sośnierz. – Ludzie nie kupują sobie przecież małych prywatnych pociążków, które by zasuwały po tych torach. Czy nie lepiej skupić się na rozbudowie infrastruktury, po której mogą jeździć także autobusy? – pytał poseł.

Poseł należący do partii KORWiN przekonywał, że dzięki wytyczeniu szybkiej kolei w niektórych wypadkach czas podróży skróci się tylko o kilka minut, bo pociągi tylko na części odcinków mogą jechać z pełną prędkością. - To może to w ogóle jest gra niewarta świeczki? - zastanawiał się polityk.

Jego pytania wywołały dużą wesołość reszty parlamentarzystów. – Ja też jestem wieloletnim czytelnikiem "Najwyższego Czasu" i felietonów Janusza Korwin-Mikkego, bo tam się po raz pierwszy pojawił pomysł zalania torów asfaltem i puszczenia autobusów - stwierdził Marcin Horała, komentując pytania Sośnierza.