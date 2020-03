Ziemkiewicz odpowiada "wyznawcom" Michnika

Kilka dni temu Dominik Tarczyński pochwalił się na Twitterze przypadkowym spotkaniem w pociągu z Adamem Michnikiem. Polityk PiS zamieścił nagranie, na którym podchodzi do dziennikarza i prosi go, "by pozdrowił brata". – Zabrakło panu języka tym razem? Do posła się pan boi odezwać? Pozdrowienia pan przekaże dla brata, a jak nie, to ja przekażę – mówił. Zachowanie Tarczyńskiego wywołało falę komentarzy. Wielu stanęło w obronie redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", przypominając jego zasługi z okresu PRL. Wśród obrońców Michnika nie jest raczej Rafał Ziemkiewicz. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" poświęcił tej sprawie ostatni wpis na Facebooku.

"Władysław Gomułka też siedział w więzieniu, jak Michnik. I to w cięższym, bo stalinowskim. Też znalazł się tam pod zarzutem 'odchylenia' ku 'prawicowości' i 'polskiemu nacjonalizmowi'. Też był odważny - może nawet jeszcze bardziej, bo potrafił postawić się samemu gensekowi, i to w czasie, gdy ruskie tanki szły na Warszawę. Też chciał dojść do 'prawdziwego' socjalizmu własną, polską drogą. Tak samo, z powyższych powodów, Polacy uznali go swego bohatera, bili mu brawo i wierzyli, że przyniósł im wolną Polskę" – podkreśla Ziemkiewicz. "A kiedy dorwał się do władzy, okazało się, że jego ideowość, znowu tak samo, polega na absolutnym odrzuceniu jakichkolwiek poglądów innych niż własne, nie tolerowaniu jakiegokolwiek sprzeciwu i przekonaniu, że wrogów trzeba bezwzględnie zniszczyć, bo sprowadzą na nas apokaliptyczną katastrofę" – dodaje.

Ziemkiewicz kończy swój wpis stwierdzeniem, że gdyby "wierzył argumentom powtarzanym w kółko przez wyznawców Adama Michnika, musiałbym Gomułkę wielbić jeszcze bardziej, niż dożywotniego naczelnego 'Gazety Wyborczej'".