Rada Mediów Narodowych głosuje nad odwołaniem Kurskiego

"W związku z wątpliwościami prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako prezesa TVP, oświadczam iż w imię dobra Telewizji Publicznej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem przez całe swoje życie – oddaję się do dyspozycji pana prezydenta" – napisał prezes TVP Jacek Kurski w liście do prezydenta.

– Są takie chwile, kiedy trzeba się wznieść ponad własny interes – tłumaczył swoją decyzję w „Gościu Wiadomości” Jacek Kurski. Prezes TVP podkreślił też w rozmowie z Danutą Holecką, że odebranie mediom publicznym dofinansowania „to byłaby katastrofa”. – Telewizja to nie kiosk z cebulą – mówił Kurski, tłumacząc, że nagłe wycofanie środków finansowych wpłynęłoby negatywnie m.in. na plany programowe Telewizji Polskiej. – Nie muszę być prezesem Telewizji – dodał Kurski.

Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że Krzysztof Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie członków Rady Mediów Narodowych nad odwołaniem Jacka Kurskiego. Potwierdził to Juliusz Braun. Członkowie RMN czas na oddanie głosów mają do poniedziałku. W sprawach niecierpiących zwłoki przewodniczący Rady Mediów Narodowych może zarządzić głosowanie korespondencyjne. Odbywa się ono w formie elektronicznej.

Prezydent Andrzej Duda dzisiaj musi poinformować, jaką podjął decyzję ws. nowelizacji ustawy przyznającej Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu prawie 2 mld zł rekompensaty.

Ustawę o rekompensacie abonamentowej dla TVP i Polskiego Radia Sejm uchwalił 13 lutego, uchylając odrzucenie przepisów przez Senat. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 232 posłów, przeciwko było 220 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 miliarda złotych w 2020 roku dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. Zgodnie z przepisami jednostki publicznej radiofonii i telewizji miały otrzymać skarbowe papiery wartościowe w wysokości 1 mld 950 mln zł. Ostateczną decyzję o podziale środków miała podjąć – w drodze uchwały – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.