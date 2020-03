"Zbudowałeś nowoczesną TV". Ciepłe słowa pod adresem Kurskiego

"Poniżej list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłałem do niego drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych" – napisał dzisiaj wieczorem szef TVP Jacek Kurski na Twitterze, prezentując treść pisma do prezydenta. Jak poinformował Kurski, oddał się się do dyspozycji prezydenta.

"Nie muszę być prezesem Telewizji"

– Są takie chwile, kiedy trzeba się wznieść ponad własny interes – tłumaczył swoją decyzję w „Gościu Wiadomości” szef TVP Jacek Kurski. Jak podkreślił, "doszły go słuchy", że to jego osoba może wpływać na decyzję prezydenta ws. dofinansowania dla mediów publicznych. – Zrobię wszystko, aby moja osoba nie była powodem do zwłoki (w podpisaniu ustawy o dofinansowaniu mediów publicznych – red.) – dodał szef TVP.

Nie każdego byłoby na to stać. „Bardziej od siebie kocham TVP i Polskę”. Jacek Kurski udało Ci się połączyć misję z oglądalnością. Zbudowałeś nowoczesną TV. Mam nadzieję, że ten scenariusz nie będzie zrealizowany – skomentowała decyzję Kurskiego europosłanka PiS Elżbieta Rafalska.