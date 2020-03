Szumowski: Włosi nie przestrzegali reżimu kwarantanny, stąd tyle zachorowań

– Włosi nie przestrzegali reżimu kwarantanny, stąd tyle zachorowań. W Polsce policja będzie prowadzić kontrole osób przebywających na kwarantannie – wskazał szef resortu zdrowia. Łukasz Szumowski ocenił, że na dużą liczbę zgonów we Włoszech może mieć wpływ również fakt, że osoby zarażone miały kontakt z seniorami, dla których zarażenie bywa śmiertelne, o czym jak powiedział poinformowali włoscy lekarze.

Szumowski powiedział, że nie można precyzyjnie powiedzieć, do kiedy potrwa epidemia: – Zwykle mówimy o sezonowości występowania wirusa, ale z tym wirusem mamy pierwszy raz do czynienia. Badania laboratoryjne wskazują, że przy 20 stopniach C. przestaje być aktywny.

Minister zdrowia powiedział, że Polska postępuje według zaleceń WHO, która rekomenduje podejmowanie działań ponadwymiarowych, "bo w Europie krzywa zakażeń koronawirusem wciąż rośnie, w Chinach wydaje się być już bardziej opanowana". Dodał, że inne kraje europejskie podjęły takie działania przy nieporównywalnie większej liczbie chorych.

Gość Polsat News wskazał, że Polska jako pierwsza wprowadziła kontrole epidemiologiczne na granicach, wcześniej karty lokalizacji pacjenta. Dodał, że ok. 70 tys. osób dziennie przekracza nasze granice i trudno byłoby wprowadzić takie rozwiązania jak np. Izrael dotyczące poddawania kwarantannie wszystkich osób przyjeżdżających do Polski.

