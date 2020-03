Dzisiaj popołudniu premiera spotkał się z władzami lokalnymi – 16 wojewodami oraz prezydentami miast wojewódzkich.

– W tej sytuacji, w której znaleźliśmy się, w szczególności musimy pracować ponad podziałami politycznymi, dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Dyskusja była merytoryczna. Pan premier przedstawił informację oraz ministrowie przedstawili informacje dot. najnowszych decyzji, między innymi zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych, kwestia zakazu organizacji imprez masowych – tłumaczył po spotkaniu szef Kancelarii Premiera minister Michał Dworczyk.

– W dobrej, merytorycznej rozmowie pojawił się szereg pytań, ale również sugestii, propozycji, niektórych bardzo daleko idących ze strony prezydentów miast, łącznie z propozycją całkowitego zamknięcia granic, podobnie jak to wykonał Izrael. To są bardzo daleko idące propozycje – dodał polityk.

O spotkaniu napisał na Facebooku także premier Morawiecki, który podobnie jak szef KPRM podkreślił, że priorytetem jest bezpieczeństwo Polaków.

„Wszyscy zgodziliśmy się, że ochrona polskiej gospodarki, zdrowia obywateli i zabezpieczenie normalnego funkcjonowania państwowych instytucji to priorytet. Będziemy na bieżąco reagować i informować społeczeństwo o dalszych krokach. Pamiętajmy, że historia Polski uczy jednego – podzieleni jesteśmy podatni na zagrożenia zewnętrzne, jednak zjednoczeni we wspólnej walce zawsze wychodziliśmy zwycięsko z wszelkich prób, przed którymi zostaliśmy postawieni jako naród” – tłumaczy premier we wpisie.