Samochód wpadł do rzeki. W środku były cztery osoby

Jak podaje serwis RMF FM do wypadku doszło dzisiaj rano, około godziny 7, na drodze krajowej nr 22.

W samochodzie, który wpadł do rzeki Drawy, znajdowały się cztery młode osoby – trzech mężczyzn i jedna kobieta. Z informacji serwisu wynika, że wszyscy pasażerowie zginęli.

Samochód wpadł do wody kołami do góry. Na miejscu pracują służby, które sprawdzają jak doszło do wypadku.