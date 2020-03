Prezydent Duda: Jeżeli chodzi o żywność, proszę się nie obawiać

Andrzej Duda odwiedził dziś Garwolin, gdzie spotkał się z pracownikami pogotowia ratunkowego. W trakcie wizyty prezydent w rozmowie z mediami apelował do Polaków, aby pozostali w domach oraz uspokajach tych, którzy obawiają się braku jedzenia w sklepach.

– Żywności mamy pod dostatkiem. Zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko sobie, dzięki naszym rolnikom, naszej pracy, ale jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe także i innym krajom – tłumaczył Duda podczas konferencji prasowej.

– Ogromną część naszej żywności na co dzień eksportujemy. Jeżeli chodzi o żywność, proszę się nie obawiać. Na pewno sobie damy radę. Tu nie ma problemu żadnego – zapewniał prezydent.

„Nie jest to kłopot. To jest decyzja pani mecenas”

Andrzej Duda odniósł się też do rezygnacji ze stanowiska szefowej kampanii prezydenta – Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

– Nie jest to kłopot. To jest decyzja pani mecenas – tłumaczył prezydent. – Mamy akurat w tej chwili stan taki, jaki mamy. De facto kampania nie jest prowadzona. Zaniechałem najważniejszego elementu, jaki ja realizowałem w swojej kampanii, czyli spotkań bezpośrednich z moimi rodakami. Uważałem, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, żeby się spotykać i gromadzić ludzi w sytuacji, kiedy jest zagrożenie, które może w każdej chwili narosnąć – podkreślił dalej polityk.

– Widać, że to była słuszna decyzja. Miałbym bardzo obciążone sumienie, gdyby okazało się, że przez moje spotkania wyborcze ktokolwiek zachorował. Jest taka sytuacja, jaka jest. Musimy odpowiadać na potrzeby chwili i staramy się realizować je w sposób jak najbardziej sprawny i odpowiedzialny – dodał prezydent.