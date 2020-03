Rząd zawiesza połączenia lotnicze. Jak Polacy wrócą do kraju?

Premier podkreślił wczoraj, że Polacy pozostający w obecnej chwili poza granicami, mogą wrócić do Polski. Będą oni jednak poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Morawiecki podkreślił jednakże, że wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone. Od jutra zawieszone zostają wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, nadal jednak będzie można wjechać do Polski samochodem czy autokarem.

– Na wycieczkach zagranicznych, poza granicami Polski przebywa bardzo wiele osób, może to być około kilkudziesięciu tysięcy, które chciałyby wrócić i te osoby oczywiście mogą wrócić – tłumaczył rzecznik rządu. Jak podkreślił jednocześnie Müller, ponieważ zawieszone zostaną loty międzynarodowe, obywatele którzy mieli wrócić do Polski samolotem "będą ściągani do kraju w zorganizowany sposób”. Ta kwestia ma być dzisiaj omawiana przez rząd.

Jednak Polacy na całym świecie są zdezorientowani. Napływają do nas wiadomości od zaniepokojonych czytelników. Jeden z dziennikarzy "Do Rzeczy" przebywa aktualnie w Portugalii. Jak mówi, ambasada nie była mu wczoraj w stanie udzielić żadnych informacji. Z kolei inny współpracownik "Do Rzeczy" Witold Repetowicz przebywa obecnie w Korei Południowej. Jak pisze w mediach społecznościowych, Polskie Linie Lotnicze LOT do tej pory nie poinformowały go o żadnych zmianach. "LOT w związku z decyzją rządu zawiesił loty. Wszystkie. Ja to rozumiem ale dlaczego nie skontaktował się z pasażerami w sprawie możliwości wcześniejszego powrotu. Ja dotąd nie dostałem żadnej informacji na temat odwołania,mojej rezerwacji na 21 marca z Seulu do Warszawy" – napisał.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880. Niestety, infolinia często jest przeciążona. Ministerstwo poinformowało nas też, że na ich stronie pojawi się specjalny komunikat w tej sprawie.