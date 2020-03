Ostry atak Hołowni na metropolitę szczecińsko-kamieńskiego

Kilka dni temu kandydat na prezydenta Szymon Hołownia przedstawił na Twitterze swoje oczekiwania wobec władz kościelnych. Polityk zażądał, aby Kościół poinformował wiernych, że mają przyjmować komunię świętą na rękę.

Idąc za ciosem, przedwczoraj Hołownia zaproponował też zamknięcie przez rząd kościołów. – Kościoły można zamknąć i być może w pewnym momencie trzeba będzie to zrobić, bo sytuacja epidemiologiczna może być różna – tłumaczył kandydat na prezydenta w Polsat News. Jego zdaniem rząd może podjąć taką decyzję na podstawie 8. artykułu konkordatu.

Dzisiaj polityk odniósł się do słów metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp Andrzeja Dzięga. Hierarcha w liście do wiernych pisze m.in. aby ci "nie lękali się sięgać z wiarą po wodę święconą” oraz zachęca do przyjmowania komunii świętej.

„List abpa Dzięgi jest nie tylko szczytem głupoty i niefrasobliwości” – pisze wzburzony Hołownia na Twitterze.

„To zachęta do nieprzestrzegania zasad higieny w czasie trwającej epidemii. Oby ta głupota i niefrasobliwość, ta »epidemiologia mistyczna« nie kosztowała czyjegoś zdrowia, albo życia” – pisze dalej zatroskany polityk (w tym samym wpisie dodając hasztag reklamujący jego kampanię wyborczą – #Hołownia2020).