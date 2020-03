Wybory: Szymon Hołownia zawiesza kampanię

W oświadczeniu Hołowni czytamy, że to pierwsze polskie wybory w cieniu epidemii. Dziennikarz podkreśla, że sytuacja jest absolutnie wyjątkowa.

"Dlatego zawieszam dziś wyborczą agitację. Dość krygowania się, sprawdzania, co zrobią inni kandydaci, co robi PiS. Wypełniłem wszystkie ustawowe warunki, pozostaję kandydatem na prezydenta. Nie rezygnuję ze startu. Wrócę do regularnej kampanii, gdy tylko sytuacja się unormuje" – wyjaśnia.

Zdaniem Hołowni termin wyborów powinien zostać przełożony. Według niego władza powinna użyć do tego narzędzi, jakie daje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który "de facto i tak już został w Polsce wprowadzony". Hołownia uważa, że w maju nie uda się skompletować składów komisji wyborczych.

"Frekwencja, za te niespełna dwa miesiące, wyniesie może kilkanaście procent". Mielibyśmy więc w Polsce wyborczą wydmuszkę. I taki też potem mandat nowego prezydentna. Pusty. Bez treści. Bez wagi” – przekonuje Hołownia.

Na koniec stwierdza, że epidemia koronawirusa "zmieniła nasze życie na gorsze". "Wspólnie zadbajmy o to, żeby nas zmieniła na lepsze. Damy radę" – przekonuje.