Hołownia bez wsparcia znanego ekonomisty. Kuczyński odchodzi ze sztabu

O współpracy z Piotrem Kuczyńskim Hołownia poinformował we wpisie na Facebooku dwa miesiące temu. "Najczęściej zadawane pytanie na mój temat: kto stoi za Szymonem Hołownią? Odpowiadam. Jest nas wielu. Dziś przedstawiam Wam Piotra Kuczyńskiego. O pieniądzach, budżetach i finansach wie on wszystko. Państwo solidarnego dobrobytu, stabilnych warunków dla gospodarki, mądrego zarządzania wspólną kasą tak, by nie przejeść wszystkiego dziś i zostawić coś dla naszych dzieci - koordynowany przez niego zespół moich doradców gospodarczych dowiedzie, że to może się wreszcie stać, że to może się udać" – napisał wówczas kandydat na prezydenta.

Dziś Szymon Hołownia poinformował, że Piotr Kuczyński nie jest już członkiem jego sztabu.

"Z przykrością przyjąłem wiadomość, że z przyczyn osobistych Piotr Kuczyński zrezygnował z kierowania zespołem moich doradców gospodarczych. Dziękuję Piotrowi za dwa miesiące wytężonej pracy. Cieszę się, że Piotr niezmiennie deklaruje poparcie dla mnie w wyborach" –napisał na Twitterze.