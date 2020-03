Awantura w aptece. Mężczyzna groził, że zarazi innych koronawirusem

Po policję zadzwonili pracownicy apteki. – Relacjonowali, że jeden z klientów powiedział do nich, że wrócił z Niemiec i wszystkich pozaraża. Potem uciekł – tłumaczy w rozmowie z serwisem echodnia.eu sierżant sztabowy Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

39-letniego mężczyznę znalazła policja, która ustaliła, że jest to mieszkaniec Chęcin. Funkcjonariusze pojechali do domu mężczyzny, gdzie zweryfikowali informację o powrocie 39-latka z zagranicy. Mężczyzna wrócił do Polski ponad miesiąc temu i nie miał żadnych objawów zakażenia.

„W rozmowie z policjantami przyznał, że zdenerwował się sposobem obsługi oraz długim oczekiwaniem” – podaje Radio Kielce. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 100 zł.