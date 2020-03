Bielan: Tusk stał się takim złośliwym twitterowym trollem

W związku z zakażeniem koronawirusem ministra środowiska, wszyscy ministrowie zostali poddani testom, dziś poznamy ich wyniki. Taka szybka reakcja i dbałość o zdrowie ministrów nie podoba się jednak Donaldowi Tuskowi. "Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dlaludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji " – ocenił polityk.

– Donald Tusk stał się takim złośliwym twitterowym trollem. Rekompensuje sobie w ten sposób brak wpływu na realną politykę w Polsce i w Europie, bo przestał już być przewodniczącym Rady Europejskiej – stwierdził Adam Bielan na antenie Polskiego Radia 24.

Bielan o "Wyborczej": Przekroczenie standardów obiektywnego dziennikarstwa

Na łamach antyrządowej "Gazety Wyborczej" i na stronie dziennika ukazują się teksty, których tytułu i treść oburzyły wiele osób. "Koronawirus jako zbawca PiS" (tekst Dominiki Wielowieyskiej), "Przez wirusa Andrzej Duda może wygrać w pierwszej turze" (tekst Piotra Głuchowskiego) i "Koronawirus z nieba dla Andrzeja Dudy" (tekst Konrada Szołajskiego) – to tylko kilka przykładów tytułów jakie znajdziemy w „Gazecie Wyborczej” i na internetowej stronie dziennika.

Adam Bielan nie ukrywał swojego sceptycyzmu względem zachowania dziennikarzy "GW".

– To, że jakaś gazeta jest bardzo mocno politycznie określona, jest spotykane na świecie. Natomiast tego rodzaju podłe ataki, sugerowanie, że my się cieszymy z powodu wybuchu epidemii jest przekroczeniem wszelkich standardów obiektywnego dziennikarstwa w naszym kraju. Mam nadzieję, że ta gazeta zapłaci za to spadkiem czytelników – ocenił polityk.