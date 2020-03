Nowy wykaz produktów leczniczych, których nie można wywieźć za granicę

Na liście jest obecnie 1587 pozycji – podaje serwis Radia ZET.

Wśród produktów objętych zakazem wywożenia zagranicę są elektroniczne termometry, rękawice zabiegowe i chirurgiczne, odzież operacyjną, medyczne ochraniacze na obuwie, maski do podawania tlenu, maski chirurgiczne, a także fartuchy chirurgiczne oraz leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Wczoraj wieczorem resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u kolejnych 17 osób.

W sumie do tej pory w Polsce wykryto 238 zakażeń. 5 osób zmarło. O pierwszym przypadku koronawirusa poinformowano 4 marca. We wtorek podano informację, że "pacjent zero", czyli pierwszy zarażony, wyzdrowiał i zostanie wypisany do domu.

