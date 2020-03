Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Liczba chorych wzrosła do 246 osób

Jak informuje resort zdrowia, nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 2 z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W sumie do tej pory w Polsce wykryto 246 zakażeń, 5 osób zmarło. O pierwszym przypadku koronawirusa poinformowano 4 marca. Wczoraj podano informację, że "pacjent zero", czyli pierwszy zarażony, wyzdrowiał i zostanie wypisany do domu.

Jak podaje GIS, od 31 grudnia 2019 r. do 17 marca 2020 r. odnotowano na świecie 180 tys. 159 potwierdzonych przypadków COVID-19, zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2; ponad 7 tys. osób zmarło. Najwięcej przypadków w Europie odnotowano dotąd we Włoszech – ponad 27,9 tys.; a także w Hiszpanii 9,1 tys.; we Francji – ponad 6,6 tys.; w Niemczech – ponad 6 tys.; w Szwajcarii – 2,2, tys.; w Wielkiej Brytanii – 1,5 tys.; w Holandii – 1,4 tys.; w Norwegii – 1,1, tys.; w Belgii – ponad tysiąc, podobnie w Austrii ok. tysiąca.