Sztab Dudy składa podpisy poparcia do PKW

Według nieoficjalnych informacji, podpisów będzie ponad 1,5 miliona.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, sztab musi zebrać 100 tys. podpisów. Kandydaci mają czas na zebranie podpisów do 26 marca.

A jak wyglądają wyniki kandydatów w sondażach na dwa miesiące przed wyborami? Jak pokazuje nowe badanie pracowni Social Changes, wykonany na zlecenie portalu wPolityce.pl, jeśli dojdzie do II tury wyborów Andrzej Duda na razie nie ma się o co martwić.

Ankietowani w badaniu pracowni Social Changes odpowiadali na pytanie: "Na którą z poniższych osób oddałaby Pani/oddałby Pan głos w drugiej turze wyborów prezydenckich?". Jak pokazują wynik badania, walczący o reelekcję prezydent na razie nie ma się o co martwić.

Duda bezkonkurencyjny w II turze

Gdyby Andrzej Duda w ewentualnej II turze spotkałby się z kandydatką KO Małgorzatą Kidawą-Błońską, wygrałby zdobywając 56 proc. głosów, wobec 44 proc. głosów kontrkandydatki.

W starciu z dziennikarzem Szymonem Hołownią, Andrzej Duda w ewentualnej II turze zdobyłby 53 proc. głosów, wobec 47 proc. głosów dla Hołowni.

Jeśli doszłoby do II tury i Duda spotkałby się w niej z liderem PSL Władysławem Kosniakiem-Kamyszem, obecny prezydent wygrałby zdobywając 54 prob. głosów, wobec 46 proc. głosów Kosiniaka-Kamysza.

Jeszcze lepszy wynik osiągnąłby Duda, jeśli w ewentualnej II turze spotkałby się z liderem Wiosny Robertem Biedroniem. Obecny prezydent mógłby wtedy liczyć na 59 proc. głosów, a Biedroń na 41 proc. głosów.

Jeśli w ewentualnej II turze znalazłby się jeden z liderów Konfederacji, kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak, Andrzej Duda wygrałby zdobywając 68 proc. głosów, wobec 32 proc. głosów dla Bosaka.

