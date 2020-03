Sienkiewicz o Kaczyńskim: Tchórz. Naczelnik Państwa w sytuacji kryzysowej znika

Były minister w rządzie Donalda Tuska, który na pewien czas zniknął z polityki po aferze taśmowej, uważa, że lider Zjednoczonej Prawicy nie pokazuje się ostatnio publicznie z powodu pandemii koronawirusa.

"To charakterystyczne dla pewnego typu ludzi: ktoś, kogo nazywano «Naczelnikiem Państwa», ktoś kto ma taką władzę polityczną, że może «poza jakimkolwiek trybem», w sytuacji ekstremalnie kryzysowej - znika, jak by był istotnie szeregowym posłem. Pytacie co to za typ? Tchórz" – napisał na Twitterze Sienkiewicz.

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 246 przypadkach koronawirusa w Polsce. Pięć osób zmarło. Od niedzieli na terenie całego kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego.