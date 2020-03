Tego nikt się nie spodziewał. Jachira ostro o opozycji: Gdzie jesteście i co robicie? Dlaczego nagle zniknęliście?

"Czy fajnie krytykuje się swoich? Niefajnie, ale czasem trzeba. Dobrze wiecie, jaki mam stosunek do obecnej władzy. (…) Ale dzisiaj nie będzie o PiS-ie, o Kaczyńskim, ani o premierze. Będzie o nas, o opozycji" – mówi na początku nagrania Jachira. Posłanka odnosi się do krytyki Andrzeja Dudy w związku z jego aktywnością w czasie pandemii koronawirusa. Zarzuca politykom atakującym prezydenta hipokryzję i cynizm.

– Od kilku dni słyszę, jak moje koleżanki i koledzy z ław poselskich narzekają, że prezydent jeździ po całej Polsce, odwiedza szpitale, przebiera się w mundury itd. Uważam, że jest to czysta hipokryzja z naszej strony – podkreśla i tłumaczy: "Po pierwsze dlatego, że gdyby siedział w Pałacu i nie wychodził, to byśmy mu zarzucali, że się schował, jest tchórzem i nic nie robi. Po drugie, absolutnie każdy na jego stanowisku wykorzystałby tę funkcję i robił dokładnie to samo". – Dobrze wiecie, że wytykanie mu tego jest czystym cynizmem – dodaje.

Zwracając się do opozycyjnych kandydatów na prezydenta podkreśliła, że właśnie w tym trudnym czasie powinni pokazać, jak ważny to jest urząd i że nadają się na "bycie prawdziwym prezydentem". Zaapelowała o nieprzerywanie kampanii, bo to nie są "korona wakacje". – Gdzie jesteście i co robicie? Dlaczego nagle zniknęliście? – pyta i dodaje: "Myślę, że macie chwilowy kryzys, dlatego przygotowałam dla każdego z Was kilka rad".

Jachira przedstawia swoją propozycję dla kandydatki KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Pani marszałek – ma pani w sobie tyle empatii, jest pani tak ciepłą osobą. (…) Proszę to wykorzystać – może trzeba ugotować obiad dla pracowników szpitala? Jest pani opiekunką pięknego czworonoga – może warto wyprowadzić inne psy z okolicy? Zamiast siedzieć przy zakurzonym biurku i mówić o solidarności, niech pani po prostu to zrobi! Zachęcam! – wskazuje.

Swoją radę kieruje także do kandydata ludowców. – Panie Władku Kosiniaku-Kamyszu – proszę nie mówić, że kampania nie jest teraz ważna, bo jest może ważna jak nigdy przedtem. Jeśli dla pana nie jest ważna, to proszę się wycofać. Ale jeżeli chce Pan poważnie walczyć o ten urząd, to rada dla pana. Jest pan lekarzem, każde ręce do pomocy teraz są potrzebne, i to nie pod publiczkę. (…) Niech pan pójdzie do szpitala i po prostu pomoże – radzi posłanka.