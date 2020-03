Minister zdrowia: W całej Europie brakuje środków ochrony. Staramy się je pozyskać z Azji

– My, jako rząd, musimy zrobić wszystko, by zapewnić lekarzom sprzęt ochrony osobistej. Sytuacja na rynku jest jednak trudna. Będziemy się starali reagować – podkreślał.

Jak poinformował szef resortu zdrowia, dziennie przeprowadza się około 1,5 tys, testów, ich łączna liczba to około 10 tysiecy.

– Mamy w Warszawie już kilka możliwości przeprowadzania testów. Wszyscy pracownicy laboratoriów, którzy mogą, pracują. W ciągu doby przeprowadzamy ok 1500 testów, sumarycznie mamy już ok 10 tys. wykonanych testów. W Warszawie stawia się nowe laboratorium - mówił minister w Trójce Polskiego Radia. - Do laboratoriów trafiło 50 tys. testów. Przepustowość warszawskiego laboratorium to 3000 testów, wykonywane jest ok 1500, ale ta liczba rośnie – dodawał.

Jak podkreślał test jest wykonywany wówczas, gdy pacjent ma objawy koronawirusa. – Testy są sensowne i działają około 7 dni od kontaktu. Wcześniej mogą one być niemiarodajne. Aczkolwiek, jeśli są już objawy, to mogą być one od współistniejących schorzeń, a COVID-19 pojawia się później – tłumaczył.

– Nie ma nowych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Jedno, najważniejsze, pozostaje. Zostańmy w domach. Postarajmy się spowolnić tempo wzrostu wirusa – podkreślał Szumowski.

Liczba zakażonych rośnie

"Mamy 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" – poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia.

"Potwierdzone przypadki dotyczą: 6 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. łódzkiego, 3 osób z woj. lubelskiego i po 1 osobie z woj. opolskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 305/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" –czytamy w komunikacie.