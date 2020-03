Prezydent i premier po naradzie ws. koronawirusa

W konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wzięli udział prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

– W najbliższych godzinach zostanie wprowadzona aplikacja na telefon dla osób w kwarantannie. ma to usprawnić proces kwarantanny – poinformował prezydent.

– Sytuacja jest trudna, nie wiadomo jak długo potrwa ten stan – zaznaczył prezydent, jednocześnie dziękując wszystkim osobom, które walczą z epidemią. – Będziemy czynili wszystko, żeby zapewnić Państwu możliwości ochrony – zapewnił.

Prezydent kolejny raz zaapelował do Polaków, żeby w tym trudnym czasie wykazywali się rozsądkiem i odpowiedzialnością. Pochwalił również osoby będące w kwarantannie za przestrzeganie jej zasad.

– Apeluję o to, aby zachowywać ostrożność. Jeśli mają Państwo objawy choroby, proszę nie chodzić do lekarza, do szpitala, na SOR, tylko dzwonić i telefonicznie uzyskiwać informacje. (...) Proszę o ostrożność i szczerość, proszę mówić prawdę lekarzowi. Rozsądne i odpowiedzialne zachowanie ma tutaj kluczowe znaczenie – podkreślił.

– Uczynimy wszystko, dosłownie wszystko, żeby zabezpieczyć nasze społeczeństwo przed skutkami tego, co się dzieje – zapewnił.

Rozładowane kolejki na granicach, zdalne nauczanie

Premier Mateusz Morawiecki poinformował z kolei, że udało się od wczoraj rozładować kolejki na granicy zachodniej i południowej.

Mówił również o szkołach, chwaląc nauczycieli, że starają się w każdy możliwy sposób wspierać swoich uczniów i motywować ich do utrwalania wiedzy. – Coraz więcej szkół korzysta już ze zdalnych mechanizmów zlecania zajęć i weryfikacji wiedzy – zaznaczył.

Również premier zaapelował do Polaków o rozsądek i przestrzeganie zasad, żeby wspólnymi siłami nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa.