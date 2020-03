Wegetarianka uciekła z kwarantanny, bo... dostała kiełbasę

Rzeczona kobieta wróciła właśnie z Niemiec i dlatego musi przejść 14-dniową kwarantannę. Jako że nie ma stałego miejsca zamieszkania, wskazano jej lokalizację w Słubicach.

– Kobieta spędziła tam tylko jedną noc, bo jak powiedziała policjantom, obsługa była tam dla niej niemiła, a dodatkowo ona jest wegetarianką, a do jedzenia dano jej chleb i kiełbasę. Uznała, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi ludźmi, opuściła miejsce kwarantanny, wsiadła do autobusu i pociągu i dojechała do Poznania. Na komisariat zwróciła się z prośbą o pomoc – przekazał Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Kobieta jest w tej chwili odizolowana. Służby szukają miejsca, w którym kobieta mogłaby odbyć kwarantannę.