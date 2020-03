Zamknięto szpital w Warszawie. Media: Część personelu rozważa pozwy przeciwko placówce

Informację jako pierwszy podał dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, a potwierdziło ją Porozumienie Rezydentów.



Co wiadomo? Zamknięty został Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ulicy Banacha w Warszawie. Jak relacjonuje Porozumienie Rezydentów, „nie można go opuścić i do niego wejść”.

Dziennik "Rzeczpospolita" informuje natomiast, że decyzję o zamknięciu szpitala podjęto, kiedy okazało się, że jeden z zarządzających zakaził się koronwirusem. Jak podawał serwis RMF FM, chory pracownik miał niedawno przebywać wraz z żoną na nartach we Włoszech.

Po powrocie mężczyzna miał bez 14-dniowej kwarantanny wrócić do pracy oraz uczestniczyć w spotkaniach z kierownikami oddziałów szpitalnych. Jeden pracowników placówki, w rozmowie z „Rz” dodaje, że wynik testu chorego pracownika znany był już w środę, a decyzję o zamknięciu szpitala podjęto dopiero dzisiaj.

– Pozwolili nocnej zmianie zejść z dyżuru i wpuścili nas do szpitala w czwartek o godz. 8 rano. Teraz jesteśmy tu zamknięci do odwołania. Bóg raczy wiedzieć, ile osób tego koronawirusa złapało – relacjonuje pracownik w rozmowie z gazetą. Jak ustaliła „Rzeczpospolita” w związku z sytuacją, część personelu rozważa pozwy przeciwko szpitalowi oraz choremu pracownikowi, który ich zdaniem świadomie naraził współpracowników na niebezpieczeństwo.