Wybory zostaną przełożone? Szef KPRM mówi wprost

– Nie ma przesłanek do tego, żeby wprowadzać stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej. Przesunięcie wyborów dzisiaj byłoby bezzasadne i nie miałoby podstawy prawnej. Jak będzie się rozwijała się sytuacja za tydzień, dwa, trzy tygodnie, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na pewno będziemy elastycznie reagować do sytuacji – powiedział gość Bogdana Rymanowskiego.

– Wprowadzenie każdego z tych stanów [nadzwyczajnych zapisanych w konstytucji] wiąże się z poważnym ograniczeniem praw obywatelskich. Przesłanką do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej czy wyjątkowy jest taki, że państwo nie może w oparciu o funkcjonujące rozwiązania organizacyjne, ustawy, przepisy normalnie funkcjonować – wyjaśnił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Michał Dworczyk wyjaśnił, że obecnie w Polsce jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem pozostajemy poniżej pierwotnych przewidywań: – Jesteśmy trochę poniżej estymacji, które były wcześniej wykonywane. Mamy nadzieję, że na to mają wpływ działania, które rząd polski podjął jakiś czas temu. My, jako jeden z pierwszych krajów, tak radykalne kroki podjęliśmy właśnie po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i liczbę chorych.