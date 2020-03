Gliński: Mamy szansę wygrać z tym cholernym wirusem

– Na razie nic takiego się nie wydarzyło w skali całego kraju, intensywność tego kryzysu nie jest tak duża, żeby trzeba było w tej chwili odwoływać. Mówię że skala w tej chwili zagrożenia taka nie jest, ale być może za dwa tygodnie będzie taka, że będzie trzeba podjąć inną decyzję. Tak, jak to słusznie powiedział profesor Szumowski, w kwietniu zobaczymy jaki jest rozwój sytuacji – mówił Piotr Gliński w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Wicepremier podkreślić, że rząd przygotowuje się rozwój epidemii i spodziewany jest wzrost liczby osób chorych. – Trudno powiedzieć ile dokładnie. Dlatego rozpoczęliśmy te przygotowania i tę walkę, bo trzeba powiedzieć że to walka z zagrożeniem, odpowiednio wcześnie i jesteśmy przygotowani na rozwój sytuacji – stwierdził polityk.

Gliński wskazał, że celem jest to spłaszczenie wzrostu liczby zachorowań. Ponieważ jeżeli on zacznie wzrastać wykładniczo, to polski system zdrowia tego nie wytrzyma.

Gość RMF FM wskazał, jak ważne w walce z koronawirusem jest utrzymywanie czystości, mycie rąk i stosowanie się do wymogów kwarantanny. – Z całą pewnością izolacja i przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Proste, a szalenie skomplikowane. Zwłaszcza w długim okresie czasu, bo tydzień, dwa, ktoś tam jeszcze mówi, to wytrzymamy w domach. No ale to może nie być dwa tygodnie, tylko dłużej. Musimy się na to nastawić. Mamy szansę wygrać z tym cholernym wirusem. Podjęliśmy walkę i wszyscy razem działamy – zapewnił wicepremier.