"Nie płaciłbym podatków, nie płaciłbym rachunków". Czarzasty zaskakuje

Przypomnijmy, że w środę premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda zaprezentowali przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Pakiet rozwiazań Czarzasty komentował na konferencji prasowej z udziałem kandydata na prezydenta Roberta Biedronia.

Czarzasty o "tarczy antykryzysowej"

– Dość ściemy. Dość ściemy w podejściu do przedsiębiorców. Zostały ogłoszone założenia tarczy, która ma bronić przedsiębiorców i polską gospodarkę przed tym, co się dzieje w tej chwili w związku z koronawirusem. Chciałem powiedzieć, że to jest tarcza, która jest skierowana głównie do banków i to jest tarcza, która mówi o makroekonomii, natomiast absolutnie nie pomaga przedsiębiorcom, którzy np. utracą zyski – komentował rządowe pomysły lider SLD podczas internetowej konferencji prasowej.

– Co firmom da przesunięcie płatności np. o trzy miesiące jeżeli chodzi o ZUS albo VAT? Za trzy miesiące te firmy nie będą miały pieniędzy, żeby ten ZUS i VAT zapłacić. Co tym firmom da taka sytuacja, że państwo mówi: zapłacimy 40% wynagrodzeń? A skąd ten przedsiębiorca ma wziąć swoje 40% jeżeli w hotelu nie było anu jednej osoby, jeżeli w restauracji nie było ani jednej osoby, jeżeli branża eventowa nie miała żadnego zlecenia? – mówił dalej polityk.

– Wiem, że to co powiem nie jest odpowiedzialne i wiem, że to co powiem nie jest propaństwowe – tłumaczył dalej lider SLD. – Jakbym dzisiaj prowadził firmę, przestałbym płacić natychmiast jakiekolwiek zobowiązania. Dlaczego? Dlatego, że starałbym się uratować pracowników. Dawać tym pracownikom jak najdłużej pensje. Nie płaciłbym podatków, nie płaciłbym rachunków – podkreślił Czarzasty.