Onet: Polscy żołnierze utknęli w Kuwejcie

Chodzi o 120 żołnierzy przebywający do niedawna w Iraku na misji w ramach VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Mówią, że powrót planowano na ubiegły tydzień. Tak się jednak nie stało, ponieważ ich lot został odwołany. – To jakaś paranoja. LOT lata po turystów, prezydencki samolot przywiózł skoczków, a o nas zapomniano – mówią wojskowi w rozmowie z portalem Onet.

Wojskowi stacjonują w bazie przerzutowej w Kuwejcie. Skarżą się, że panujące tam warunki nie są przystosowane do dłuższych pobytów. – Nie mamy podstawowych przedmiotów, nawet bielizny na zmianę, ponieważ nasze bagaże główne już wróciły do kraju. Zostaliśmy tylko z bagażami podręcznymi – mówią. Dodatkowo żołnierze twierdzą, że nie zapewniono im odpowiedniej opieki medycznej. O swój stan zdrowia wypytywani byli jedynie w ankietach zleconych przez lekarza kontyngentu.

Armia ma w tej sprawie inne zdanie. Wojsko odpiera zarzuty w sprawie odwoływania przerzutów i zapewnia, że wszystko odbywa się według zaplanowanego harmonogramu.

– Żołnierze PKW Irak zgodnie z planem zostaną przetransportowani do kraju w pierwszej połowie kwietnia br. Oczekiwanie w bazie tranzytowej, to standardowy element przerzutu do kraju – oświadczyła w rozmowie z Onetem ppłk Adrianna Wołyńska, rzeczniczka prasowa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejny przelot zaplanowany jest na 5 kwietnia. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy po powrocie do Polski zostaną poddani kwarantannie. Wszystko zależeć będzie od decyzji Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.