Śmiszek upomina Wielowieyską. "A można liczyć na..."

Dziennikarka promuje na Twitterze wywiad z liderek Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką. "Jeśli na placu boju zostanie tylko Andrzej Duda, to wybory nie mogą się odbyć. Ale boję się, że nagle komuś przyjdzie do głowy, by zarejestrować fikcyjnego kandydata tylko po to, by na siłę przeprowadzić głosowanie" – cytuje fragment wypowiedzi polityka KO Wielowieyska.

Na wpis odpowiedział polityk Lewicy – Krzysztof Śmieszek. Śmiszek – prywatnie partner innego kandydata na prezydenta Roberta Biedronia – zwrócił dziennikarce uwagę, że "Gazeta Wyborcza" pomija pozostałych polityków opozycji, spoza Koalicji Obywatelskiej.

A można liczyć na jakikolwiek wywiad w Wyborczej z kimś z Lewicy w najbliższym czasie? Opozycja to szersza reprezentacja społeczna, nie tylko PO... Czy to już Wasza oficjalna linia – udawać że nie ma innych polityków, tylko PO? Zachęcam serdecznie:-) pozdrowienia – napisał Śmiszek.