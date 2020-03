Były minister zdrowia chwali rząd. Morawiecki odpowiada

Profesor Zembala to jeden z najsłynniejszych polskich kardiochirurgów. Od czerwca do listopada 2015 r. był ministrem zdrowia w rządzie Ewy Kopacz.

Premier Morawiecki opublikował na Twitterze wpis, w którym zamieścił link do wywiadu z Zembalą. Profesor udzielił go portalowi Niezależna.pl. Powiedział, że działania rządu w sprawie koronawirusa ocenia pozytywnie.

– To co, robi minister Łukasz Szumowski i jego współpracownicy oceniam pozytywnie i sądzę, że ze wszechmiar zasługuje to stanowisko na poparcie ze strony społeczeństwa – ocenił Zembala. W innym fragmencie wywiadu stwierdził, że sytuacja w Polsce pod względem zakażeń jest lepsza niż w innych krajach UE.

– Duża w tym zasługa determinacji i współpracy premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu oraz prezydenta RP Andrzeja Dudy, którzy rozumieją skutki medyczne, ale i ekonomiczne, czy społeczne rozwijającej się pandemii. Robią też wszystko, aby jej zapobiec lub zminimalizować skutki i - trzeba chcieć dostrzec ten wysiłek ponad podziałami – zaznaczył w wywiadzie Zembala.

"Dziękuję Panu Profesorowi Marianowi Zembali za pozytywną ocenę naszych działań w związku z epidemią. Bardzo cenię sobie to, że tak ogromny autorytet wierzy w powodzenie naszych działań, że wygramy z koronawirusem. Odrzućmy podziały i walczmy razem" – napisał Morawiecki na Twitterze.